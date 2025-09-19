Haberler

Mudurnu'da Tarihi Konağındaki Yangına Kundaklama Şüphesi

Mudurnu'da Tarihi Konağındaki Yangına Kundaklama Şüphesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki tarihi Keyvanlar Konağı'nda çıkan ve tüm yapıyı yakan yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı. Yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan 3 katlı tarihi Keyvanlar Konağı'nda çıkan yangına ilişkin kundaklama şüphesiyle 2 şüpheli tutuklandı.

Yangın, 18 Eylül gece saatlerinde Seyrancık Mahallesi'nde bulunan tarihi Keyvanlar Konağı'nda meydana geldi. Ahşap yapıya sahip binada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm konağı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı. Tarihi konak, yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yapılan incelemelerde, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayla ilgili Y.Ç. ve O.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 1 Ekim'de yeni dönem başlıyor

Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 1 Ekim'de yeni dönem başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asena ve Hasan Dere boşandı! Magazin kulislerinde ihanet iddiası dolaşıyor

8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Ayrılığın nedeni ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.