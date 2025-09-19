Mudurnu'da Tarihi Konağındaki Yangına Kundaklama Şüphesi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan 3 katlı tarihi Keyvanlar Konağı'nda çıkan yangına ilişkin kundaklama şüphesiyle 2 şüpheli tutuklandı.

Yangın, 18 Eylül gece saatlerinde Seyrancık Mahallesi'nde bulunan tarihi Keyvanlar Konağı'nda meydana geldi. Ahşap yapıya sahip binada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm konağı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı. Tarihi konak, yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yapılan incelemelerde, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayla ilgili Y.Ç. ve O.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU