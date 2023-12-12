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Mudurnu'da Sürücülere Alkol Denetimi Yapıldı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürücülere alkol denetimi yapıldı. Uygulama noktasında gece saatlerinde sürücülere alkol denetimi yapıldı ve alkol kullanan sürücüye rastlanmadı. Kontrollerin sıklaştırılması istendi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürücülere alkol denetimi yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesi Akyazı kara yolunda İlçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından uygulama noktası kuruldu. Uygulama noktasında gece saatlerinde sürücülere alkol denetimi yapıldı. Tek tek araçların kontrol edildiği bölgede, alkol kullanan sürücüye rastlanmadı. Uygulama noktasında durdurulan Hüseyin Yağın, yapılan uygulamanın iyi olduğunu belirterek, kontrollerin sıklaştırılmasını istedi. Ankara ile Sakarya illerini bağlayan kara yolunda jandarma ekiplerinin denetimlerini sıkılaştırılacağı öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Mudurnu Bolu Güvenlik Trafik 3. Sayfa Spor Güncel Haberler

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