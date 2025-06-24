Mudurnu'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Mudurnu'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesi girişinde bulunan kavşakta motosiklet ve otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu-Bolu karayolu üzerinde ilçe girişi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer A. idaresindeki 14 ACU 712 plakalı motosiklet ile Hatice Y. yönetimindeki Volkswagen marka 34 AHS 757 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar buradaki tedavilerinin ardından Bolu'daki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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