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Mudurnu'da Kış Lastiği Denetimi

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinin giriş yolunda trafik polisi ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı. Kış lastiği olmayan araçlar polis ekiplerine takıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinin giriş yolunda trafik polisi ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı. Kış lastiği olmayan araçlar polis ekiplerine takıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde trafik tedbirleri sıkılaştırıldı. İlçenin giriş yoluna denetim noktası oluşturan ekipler tarafından, araçlar tek tek denetlendi. 1 Aralık itibariyle başlayan araçlarda takılı olması gereken kış lastiği uygulaması da denetim noktasında gerçekleştirildi. Kış lastiği olmayan sürücüler polis ekiplerinin denetimine takıldı.

Ekipler tarafından sürücülerin emniyet kemeri, sigorta ve muayene belgelerini kontrol edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Mudurnu Bolu Güvenlik Trafik 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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