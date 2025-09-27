Haberler

Mudurnu'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekipleri, hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan B.H.K. adlı şahsı yakaladı. Ekipler, ilçe merkezinde gerçekleştirdiği operasyonla şahsı gözaltına alarak adliyeye sevk etti.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı JASAT birimi ve Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından ilçe merkezinde yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan B.H.K.(26), yakalandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs, karakola götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
