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Mudurnu'da Fiat Tofaş Otomobili Alev Aldı

Mudurnu'da Fiat Tofaş Otomobili Alev Aldı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hareket halindeki bir Fiat Tofaş marka otomobil, motor kısmından alev alarak yangın çıkardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hareket halindeki Fiat Tofaş marka otomobil, motor kısmından alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Ö. yönetimindeki 71 EL 284 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, hareket halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Otomobilin motor kısmından yükselen alevleri fark eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahalenin ardından aracın motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Otomobilin motoru büyük çapta hasar gördü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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