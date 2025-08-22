Mudurnu'da Elektrik Telleri Koptu, Yangın Çıktı

Mudurnu'da Elektrik Telleri Koptu, Yangın Çıktı
Güncelleme:
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kopan elektrik telleri nedeniyle çıkan yangın, çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın, mezbahane yakınındaki otluk alanda başladı ve itfaiye, orman ekipleri ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Kaygana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mezbahane yakınında bulunan elektrik tellerinin kopması sonucu kıvılcımlar otluk alanı tutuşturdu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına ihbar üzerine itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşanırken, ekipler soğutma çalışmalarına devam etti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
