Mudurnu'da Dönel Kavşakta Kazada 4 Kişi Yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesi girişinde bulunan sürekli kazaların meydana geldiği dönel kavşakta, iki otomobilin çarpışması neticesinde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolunda Mudurnu ilçesinin giriş kısmında bulunan dönel kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sisin etkili olduğu bölgede İsmail B. yönetimindeki 06 NDL 30 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile Osman K. idaresindeki 06 PVT 933 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sis sebebiyle yavaşladığını ifade eden Osman K., "Sis var diye kavşakta yavaşladım. Öyle bir çarptı ki bana. Hastaneye gidiyordum. Burası kavşak, insan biraz yavaşlar" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU