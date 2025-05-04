Mudurnu'da Çöplükte Yangın Çıktı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde köylülerin çöplerini döktüğü alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle başarılı bir şekilde söndürüldü. Olay yerinde soğutma çalışmaları yapıldı ve yangının çevreye sıçraması önlendi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde köylülerin çöplerini döktüğü alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mudurnu ilçesine bağlı Örencik köyü Aşağı Mahalle Küme Evleri mevkisinde bulunan köy çöplüğünden dumanların yükseldiğini fark eden köy muhtarı İdris Balta, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çöplükte çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları yapan ekipler, yangının çevreye sıçramasını önledi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa