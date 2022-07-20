Müdür Dündar: 'Ekiplerimizin hızlı ve yerinde müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı'

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Gediz İşletme Müdürlüğü Kocadağ Orman İşletme Şefliği sınırlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kocadağ Orman İşletme Şefliği Gürkuyu mevkisindeki karaçam ormanlarında çıkan yangın; Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan zamanında müdahale ile kontrol altına alınırken, yangında 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, yaptığı açıklamada, yangının çok tehlikeli bir alanda çıktığını belirterek "Ekiplerimizin hızlı ve yerinde müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alındı. Saat 18.08 'de aldığımız ihbar ile birlikte yangına saat: 18.17'de 4 ilk müdahale ekibi, 9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 helikopter, 2 uçak ve 4 itfaiye aracı sevk ettik. 75 personelimizin hızlı müdahalesi ile yangını büyümeden kontrol altına aldık. Ekiplerimizin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Teşkilatımız orman yangınlarına karşı anında müdahaleyi gerçekleştiriyor, var gücü ile çalışıyor. Biz sadece vatandaşlarımızdan destek istiyoruz. Ormanda ateş yakmayın, sigara izmaritinizi ve çöplerinizi doğaya atmayın. Hep birlikte yangınları önleyelim" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa