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Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan trafik bilinçlendirme çalışmaları

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı timleri, okullarda, kırsal mahallerde ve servis araçlarında trafik kuralları ve trafikle ilgili bilgilendirmelerde bulunarak sağlıklı ve emniyetli yaşamanın kurallarını anlattı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı timleri okullarda, kırsal mahallerde ve servis araçlarında yaptığı çalışmalarla trafik kuralları ve trafikle ilgili bilgilendirmelerde bulunarak sağlıklı ve emniyetli yaşamanın kurallarını anlattı.

Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Esence Mahallesi Ortaokulu ile özel bir okulda gerçekleştirilen sunumlarda, jandarma ekipleri temel trafik kuralları, karşıdan karşıya geçiş kuralları, okul taşıtlarına binme ve inme kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yaya geçidi ve okul geçidi kuralları ile ilgili detaylı bilgilendirme yaptılar. Ayrıca, alt ve üst geçit kuralları da öğrencilere aktarıldı.

Trafik ekipleri tarafından Bademli Mahallesi'nde bulunan okul servis sürücülerine yönelik 'Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğ'inde belirtilen ve güvenli servis kullanımı ile ilgili bilgilendirmeler yapılarak eğitici broşürler dağıtıldı.

Köy kahvehanelerine de giden timler, tarım araçlarının güvenli kullanımı ile traktör kazalarının azaltılmasına yönelik bilgilendirmeler yapılarak vatandaşların görebileceği yerlere farkındalık oluşturacak afişler astı.

Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı'nın bu etkinlikleriyle, genç nesillerin ve vatandaşlarımızın trafik kuralları konusunda bilinçlenmesi ve trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi. Benzer etkinliklerin gelecekte de devam edeceği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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