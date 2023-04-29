Mudanya emniyetinden kaçakçılara operasyon

Mudanya'da polis ekipleri, elektronik sigara ve aromalarının kargo ile gönderildiğini tespit etti.

Mudanya'da polis ekipleri, elektronik sigara ve aromalarının kargo ile gönderildiğini tespit etti. Yapılan operasyonda 200 elektronik sigara ele geçirildi.

Mudanya genelinde kaçakçılığı önlemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde asayiş şube ekipleri, gelen bilgilerle yapılan çalışmalar sonunda, kargo şirketleri aracılığıyla M.E. isimli alıcıya yüklü miktarda elektronik sigara geleceği bilgisini değerlendirdi. Mudanya asayiş ekipleri yapılan çalışma sonrası alınan arama kararıyla, M.E. isimli gönderilere el koyarak yaptığı aramada, piyasa değeri yaklaşık 100 ile 150 bin TL olduğu değerlendirilen 20 paket (10'ar adetlik) toplam 200 adet çeşitli aromalara sahip elektronik sigara ele geçirdi.

Mudanya emniyeti konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürüyor. - BURSA