Mudanya'daki Feyizoğlu Apartmanı'nda 4. Yangın Çıktı

Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde daha önce 4 kez yangın çıkan Feyizoğlu Apartmanı'nda, bu kez buzdolabının elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle bir yangın çıktı. Mahalle sakinleri, sık sık meydana gelen yangınlar nedeniyle endişeli.

Mudanya'da daha önce 4 kere yangın çıkan Feyizoğlu Apartmanı'nda bir kez daha yangın çıktı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Güzelyalı Mahallesi 51. Sokak'ta bulunan Feyizoğlu Apartmanı'nda gece saatlerinde başlayan yangının, 7 numaralı dairede buzdolabının elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıktığı öğrenildi. Alevler kısa sürede mutfak bölümünü tamamen sardı, evin geri kalan odaları ise yoğun dumandan dolayı simsiyah hale geldi. Apartmana ait marketin yetkilisi Hakan Erdoğan, yoğun dumanı fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, kapının kilitli olması nedeniyle balyoz yardımıyla içeri girdi. Ekiplerin zamanında müdahalesi, yangının diğer dairelere sıçramasını önledi. Ev sahibi Raşit Ö'nün tatilde olduğu öğrenilirken, olay anında evde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Yangın haberini alan Öztürk'ün oğlu, acil olarak olay yerine geldi. Evi bu halde gören aile ve torunlar gözyaşlarına boğuldu.

Mahalle sakinleri ise apartmanda yaşanan bu dördüncü yangının artık tesadüf olamayacağını söyleyerek endişelerini dile getirdi. "Bu bina sanki lanetli, her gün bir yangın çıkıyor. Artık korkarak yaşıyoruz" diyen komşular, olayın nedeninin detaylı şekilde araştırılmasını istedi.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamlarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

