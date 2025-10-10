Mudanya'da Yangın: Yüzlerce Küçükbaş Telef Oldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir ahır ve samanlıkta çıkan yangında yüzlerce küçükbaş telef oldu. Yangın anı güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri sahibi kundaklama iddiasında bulundu. Jandarma ve itfaiye geniş çaplı soruşturma başlattı.

Yangın, sabah saatlerinde Mudanya ilçesi Çaylı Mahallesi'nde Hasan Kaplan'a ait ahır ve samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kısa sürede yayılan alevlerin sardığı ahırdaki yaklaşık 50 koyun, 120 kuzu telef oldu. Ayrıca 2 bin saman balyası da kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 itfaiye aracıyla yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından bölgede inceleme başlatıldı. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA