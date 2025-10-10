Haberler

Mudanya'da Yangın: Yüzlerce Küçükbaş Telef Oldu

Güncelleme:
Yangın, sabah saatlerinde Mudanya ilçesi Çaylı Mahallesi'nde Hasan Kaplan'a ait ahır ve samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kısa sürede yayılan alevlerin sardığı ahırdaki yaklaşık 50 koyun, 120 kuzu telef oldu. Ayrıca 2 bin saman balyası da kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 itfaiye aracıyla yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından bölgede inceleme başlatıldı. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

