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Mudanya'da Yangın: Depo Kısmı Kül Oldu

Mudanya'da Yangın: Depo Kısmı Kül Oldu
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir iş yerinin depo kısmında çıkan yangın, dükkanı kısa sürede küle çevirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle komşu binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde tek katlı bir iş yerinin depo kısmında çıkan yangın dükkanı küle çevirdi. İtfaiye ekiplerinin alevlerle mücadelesi ise kameraya yansıdı.

Yangın sabah saatlerinde Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı bir iş yerinin depo kısmında çıkan yangın kısa sürede tüm dükkanı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin sardığı iş yeri kısa sürede küle dönerken, ekiplerin müdahalesiyle yangın bitişiğindeki binalara sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, ekiplerin alevlerle mücadelesi kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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