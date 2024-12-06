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Mudanya'da Yangın, 3 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Mudanya'da Yangın, 3 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, çevresindeki evlere sıçrayarak 3 evi kullanılamaz hale getirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme devam ediyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın, çevresindeki diğer evlere de sıçradı. Ekiplerin çalışmalarıyla yangın söndürülürken, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesi Mütareke Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yanındaki diğer evlere sıçradı. Mahalledeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışması yapıldı. Yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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