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Mudanya'da Tiny House Yangını

Mudanya'da Tiny House Yangını
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir tiny house bilinmeyen bir sebepten dolayı alevlere teslim oldu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir tiny house, alevlere teslim oldu. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesinde bir tiny houseda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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