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Mudanya'da Şiddetli Yağmur Sahil Yolunu Göle Çevirdi

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur, sahil yolunu göle çevirdi. Otomobillerin ilerlemekte güçlük çektiği anlar amatör kameraya yansıdı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir anda etkili olan yağmur, Mudanya Sahil yolunu göle çevirdi. Otomobillerin geçerken zorlandığı anlar anbean amatör kameraya yansıdı.

Mudanya'da kısa sürede etkili olan yaz yağmuru, sahil yolunu felç etti. Etkili olan yağmur, Mudanya Sahil yolunu adeta göle çevirirken, otomobiller yolda ilerlemekte güçlük çekti. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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