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Mudanya'da Servis Sürücülerine Trafik Eğitimi

Mudanya'da Servis Sürücülerine Trafik Eğitimi
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Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi servis sürücülerine trafik kuralları ve güvenli sürüş ilkeleri hakkında eğitim semineri düzenledi. Eğitimde, öğrenci güvenliği ve trafik kurallarına uyumun önemi vurgulandı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'nce, Mudanya'daki servis sürücülerine eğitim semineri verildi.

Mudanya ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci servislerine yönelik çalışmalarını sıklaştırdı. Bir yandan denetimlerini sürdüren trafik polisleri, diğer yandan da sürücülerde kurallarla ilgili farkındalık düzeyini artırmak gayesiyle eğitim semineri düzenledi.

S.S. 182 Nolu Mudanya Servisçiler Kooperatifi şoförlerine yönelik, kooperatif toplantı salonunda toplam 48 servis şoförü ve rehber personele eğitim verilmiş olup "Okul Servis Araçları Yönetmeliği, Güvenli Sürüş İlkeleri, Genel Trafik Kuralları, Trafikte Çocuk, Okul Servis Araçları Denetimi, Trafikte Saygı" konularına yer verildi.

Polis Kubilay Tercanlı, 10 servis ablası görevlisi, 38 şoför katılım gösterirken, seminere Mudanya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hikmet İlhan, Dernek Başkanı Ersin Mecit ve servis sürücüleri katıldı.

Seminerde servis sürücülerinin trafik kurallarına azami şekilde riayet göstermesini isteyen trafik polisleri öğrenciler ile çocukların güvenli şekilde servis aracına binip inmelerini ve karşıdan karşıya geçişlerini sağlayıp güvenli bir şekilde evlerine gitmelerinin sorumluluğunun sürücülerde olduğunun altını çizdi. Seminerde, emniyet kemerinin önemi ve her koltukta emniyet kemerini bulunması, şoförün direksiyon başındayken cep telefonu kullanılmasının sakıncaları, hız kurallarına uymadan araç kullanmanın kaza oluşumuna etkisi ve diğer trafik kural ihlallerinden kaynaklanan trafik kazalarının önlenmesi ve bu kazaların en aza indirilmesi konularının üzerinde duruldu.

Okul öğrencilerinin ve okul taşıtlarının karşılaşabileceği trafik kazalarını önlemek ve çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim öğretimlerini sağlamak amacıyla bu tür seminer ve programların ilerleyen dönemde de yapılacağı belirtildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eğitim Öğretim Yılı Emniyet Müdürlüğü Mudanya trafik

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