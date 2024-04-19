Mudanya'da Radar Hız Denetimlerinde 20 Sürücüye 81 Bin Lira Cezai İşlem Uygulandı

Mudanya ilçesinde yapılan radar hız denetimlerinde 20 sürücüye, 81 bin lira cezai işlem uygulandı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Bursa Asfaltı Mudanya istikametinde gerçekleştirdikleri denetimlerde hız denetimi yaptı. Aşırı hız yapan sürücülere yönelik yapılan bu denetimlerin halkın güvenliği açısından önemli olduğu vurgulanırken, 20 sürücüye 81 bin lira cezai işlem uygulandı.

Emniyet güçleri, denetimlerin farklı zamanlarda da devam edeceğini belirtti. - BURSA