Mudanya'da Peş Peşe Yangınlar Mahalleyi Tedirgin Etti

Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir apartmanda yaşanan 6. yangın, mahalle sakinlerinin endişelerini artırdı. Daha önce sebebi belirsiz yangınlarla gündeme gelen apartmanda, itfaiye ekipleri hızlı müdahale ile yangını kontrol altına aldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir apartmanda yaşanan peş peşe yangınlar, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Daha önce farklı günlerde de 5 kez yangın çıkan apartmanda 6'ncı yangın da söndürüldü.

Güzelyalı Yalı Mahallesi 51. Sokak'ta bulunan apartmanın bu kez çatı kısmından duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak büyümeden söndürdü. Yangında çatı bölümünde hasar oluştu.

Şüpheli serbest kalmıştı

Aynı apartmanda geçtiğimiz günlerde garaj ve depo bölümlerinde üç gün üst üste çıkan yangınlarla ilgili gözaltına alınan ve uyuşturucu kullandığı-sattığı iddia edilen F.K., savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Yaklaşık 2 buçuk yıldır mahallede yaşayan ve pitbull cinsi köpeğiyle apartmanın garaj kısmında konakladığı belirtilen F.K.'nın, önceki yangınlarla bağlantılı olduğu öne sürülmüştü. F.K.'nin serbest bırakılmasından yalnızca birkaç gün sonra apartmanda yeniden yangın çıkması, bina sakinlerinin endişelerini daha da artırdı.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme başlattı. Son yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, mahalle sakinleri muhtemel bir faciadan endişe ederek yetkililerden kalıcı çözüm talep ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
