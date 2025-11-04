Haberler

Mudanya'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: İki Yaralı

Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 72 yaşındaki otomobil sürücüsü H.D. ve 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü A.K. yaralandı. Kazada her iki yaralı kask takmış olması sayesinde daha hafif yaralandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.40 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde, Jandarma Sosyal Tesisleri önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, H.D. (72) idaresindeki 16 BDR plakalı otomobil, Kumyaka istikametine seyir halindeyken Meltem Sokak'a dönmek istediği sırada, Bursa yönüne ilerleyen 16 BFL plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.K. (18) ve arkasındaki yolcu yola savruldu. Olay yerine sevk edilen 112 ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün omzunda ciddi ağrı olduğu, her iki yaralının da kask takıyor olması sayesinde kazadan daha hafif şekilde kurtulduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
