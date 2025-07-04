Mudanya'da Orman Yangını Paniğe Neden Oldu

Mudanya'da Orman Yangını Paniğe Neden Oldu
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Bursa'nın Mudanya ilçesindeki ağaçlık alanda başlayan yangın, sahilde denize girenleri paniğe sevk etti. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ağaçlık alandan yükselen alevler, sahilde denize girenlerin yüreğini ağzına getirdi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, öğle saatlerinde Mudanya ilçesi Esence Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda başladı. Esence sahilinde denize girenler, ağaçlık alandan alevlerin yükseldiğini görünce panik yaşadı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgeye kısa sürede Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, vatandaşlar da ekiplere destek veriyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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