Mudanya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, Mudanya Devlet Hastanesi yakınında meydana geldi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın Bursa'nın Mudanya ilçesinde Mudanya Devlet Hastanesine yakın bir bölgedeki ormanlık alanda çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonrası alevler kontrol altına alındı. - BURSA