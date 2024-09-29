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Mudanya'da Orman Yangını: İtfaiye ve Helikopterlerle Mücadele Ediliyor

Mudanya'da Orman Yangını: İtfaiye ve Helikopterlerle Mücadele Ediliyor
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan yangın otluk alandan ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekipleri karadan, helikopterler ise havadan müdahale ediyor. Yangın, Yörük Ali köyü yakınlarında başladı ve devam eden söndürme çalışmaları sürüyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına karadan müdahale ederken, helikopterler ise yangına havadan müdahale ediyor.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Mudanya ilçesi Yörük Ali köyü Çepni Yolu mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, çalılık alanda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çam ağaçlarına sıçradı. Yükselen dumanları fark eden çevre halkı hemen 112 ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kısmi olarak kontrol altına alınırken, çalışmalara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerde havadan destek veriyor.

Söndürme çalışmaları devam ettiği bölgede alevlerin teslim aldığı yer ise havadan anbean görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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