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Mudanya'da Motosikletli Polis Timleri Huzur Sağlıyor

Mudanya'da Motosikletli Polis Timleri Huzur Sağlıyor
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Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan Motosikletli Polis Timleri, ilçede suç ve suçluyla mücadelede önemli rol oynadı. Ekipler, 158 aranan şahsı yakaladı, uyuşturucu ve silahlarla ilgili çok sayıda işlem yaptı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık bir yıl önce kurulan Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), ilçede huzur ve güven ortamının sağlanmasına büyük katkı sağladı. Suç ve suçluyla mücadelede gösterdikleri özverili çalışmalarla dikkat çeken Yunus ekipleri, olaylara hızlı müdahale ederek suçun önlenmesinde önemli rol oynadı.

Yunus ekiplerinin çalışmaları sonucunda 158 aranan şahıs yakalandı. Uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve imal eden 214 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 53 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 23 çalıntı motosiklet ve otomobil sahiplerine teslim edildi. Çevreye rahatsızlık veren abartı egzozlu 36 motosiklet sürücüsü hakkında trafik işlemleri yapıldı.

Sahil şeritleri, park ve bahçeler, okul çevreleri ve umuma açık işyerlerinde denetimlerini sürdüren Yunus ekipleri, halkın takdirini kazandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü filosuna eklenen yeni araçlarla denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Motosiklet Politika Güvenlik 3-sayfa Mudanya trafik

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