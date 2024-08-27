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Mudanya'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada motosiklet ikiye bölünürken, otomobilin arka kısmı kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Mudanya'da dün gece saatlerinde Trilye'den Mudanya istikametine seyir halinde olan bir motosiklet, yola girmek isteyen B.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklette bulunan K.B. ve M.B. metrelerce savruldu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi devam ederken, otomobilin arka kısmının çarpmanın şiddetiyle çöktüğü ve kullanılamaz hale geldiği, motosikletin ise ikiye bölündüğü görüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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