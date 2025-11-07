Haberler

Mudanya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ters Döndü

Mudanya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ters Döndü
Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde virajlı yolda kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkan otomobil kayalara çarparak ters döndü. Sürücü ve yolcu emniyet kemerleri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Kumyaka girişinde kontrolden çıkan otomobil kayalara çarparak ters döndü. Sürücü ve yolcu, emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre, Tirilye yönünden Mudanya istikametine seyir halinde olan 59 RS 954 plakalı otomobilin sürücüsü İsmet Y. (68), virajlı yolda zeminin kaygan olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki kayalara çarparak ters döndü. Çarpmanın şiddetiyle büyük hasar alan araçta sürücü ve yanındaki yolcu sıkıştı. Emniyet kemerleri takılı olduğu için ciddi bir yaralanma yaşanmazken, ikiliye ilk müdahaleyi yoldan geçen bir vatandaş yaptı. Yardımcı olan vatandaşın desteğiyle araçtan çıkarılan sürücü ve yolcunun, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Olay yerine kısa sürede jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlatırken ters dönen araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA


