Mudanya'da Kıyıya Vuran Ceset İhbarı

Mudanya'da Kıyıya Vuran Ceset İhbarı
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Mudanya'da Kıyıya Vuran Ceset İhbarı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde öğle saatlerinde kıyıya vuran bir ceset fark edildi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, cesedin kimliği ve ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Mudanya'da kıyıya ceset vurdu

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde öğle saatlerinde kıyıya vuran cesedi fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu. Bölgeye gelen jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahile yakın kısımda bulunan bazı vatandaşlar suda hareketsiz bir şahıs görünce 112 ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlatırken, şahsın kesin kimliği ve ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. Olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle kapatarak detaylı çalışma yürüttü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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