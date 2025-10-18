Haberler

Mudanya'da Kanalizasyon Çukuru Kazarken Göçük: 2 Ölü

Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yeni evlerinin kanalizasyonunu ana gidere bağlamak için çukur kazarken meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yeni yaptıkları evlerine kanalizasyon çukuru kazarken göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesine bağlı Ülkü Mahallesi'nde, yeni yaptıkları iki katlı evin kanalizasyonunu ana gidere bağlamak için çukur kazan 2 kişi, meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kaldı. Olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu göçük altından çıkarılan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
