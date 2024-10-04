Üye Girişi
Haberler

Mudanya'da Kaçak Alkol Operasyonu: 260 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Mudanya'da Kaçak Alkol Operasyonu: 260 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya'da düzenlenen operasyonda, kaçak ve sahte alkol üretimi için kullanılan 260 litre etil alkol ele geçirildi. Emniyet güçleri, kargo aracılığıyla gönderilen 160 litre ile yapılan detaylı çalışmalar sonucunda 100 litre daha kaçak alkol tespit etti.

Mudanya'da kaçak ve sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 260 litre etil alkol ele geçirildi.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin uzun süren araştırmaları sonucunda, M.K. isimli şahsa kargo yoluyla gönderildiği tespit edilen 160 litre etil alkol ele geçirildi. Devam eden çalışmalar neticesinde ise 100 litre daha kaçak etil alkol yapılan incelemede ortaya çıktı. 260 litre etil alkole el konuldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa bursa

İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye'nin de adı geçiyor

İngilizlerden olay yaratacak savaş iddiası! Listede Türkiye de var

 Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu

Silahların bile engelleyemediği bomba yüklü tekne İngiliz tankerini böyle havaya uçurdu

 Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Çete lideri polisle çatıştı, 1 polis yaralı
Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar

Dünyaca ünlü hamburger zincirinin Türkiye'deki şubesinde büyük skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Az önce deprem mi oldu? 4 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst Beşiktaş- Frankfurt maçı sonrası ne dedi? 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ortaya çıkmıştır? Hayvan hakları neler? SON DAKİKA: MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen mülakat sonucu sorgula! MÜGE ANLI CANLI YAYIN 4 EKİM | ATV canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? KPSS ortaöğretim ne zaman açıklanacak 2024? Hakan Aysev kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Hakan Aysev kaç yaşında, nereli? Hakan Aysev biyografisi! KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarihte bugün 4 Ekim'de ne oldu? Dünya Hayvanları Koruma Günü nedir? 4 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? KPSS Ortaöğretim puan hesaplama 2024! KPSS Ortaöğretim sonuçlarına nasıl bakılır? Ortaöğretim KPSS 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye girilir?
title