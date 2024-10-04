Mudanya'da Kaçak Alkol Operasyonu: 260 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Mudanya'da düzenlenen operasyonda, kaçak ve sahte alkol üretimi için kullanılan 260 litre etil alkol ele geçirildi. Emniyet güçleri, kargo aracılığıyla gönderilen 160 litre ile yapılan detaylı çalışmalar sonucunda 100 litre daha kaçak alkol tespit etti.
Mudanya'da kaçak ve sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 260 litre etil alkol ele geçirildi.
Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin uzun süren araştırmaları sonucunda, M.K. isimli şahsa kargo yoluyla gönderildiği tespit edilen 160 litre etil alkol ele geçirildi. Devam eden çalışmalar neticesinde ise 100 litre daha kaçak etil alkol yapılan incelemede ortaya çıktı. 260 litre etil alkole el konuldu. - BURSA