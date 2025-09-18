Mudanya'da Jandarma Kontrolünde 200 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol emniyet kontrolünde durdurulan bir araçtan 200 litre etil alkol ve 99 adet alkol kiti ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tirilye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Tirilye Mahallesi'nde 17 Eylül 2025 günü saat 20.00 sıralarında yol emniyet ve kontrol uygulaması yaptı. Uygulama sırasında durdurulan bir araçta sürücünün, ilk beyanında araçta yüzey temizleyici bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler şüphelendi. Mudanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesinin ardından araçta yapılan adli aramada, 200 litre etil alkol ve 99 adet alkol kiti ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Şahıs gözaltına alındı. - BURSA