Mudanya'da Ehliyetsiz Sürücünün Kazası: Kurye Yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde sürücü eğitim pistinde ehliyetsiz bir sürücü, yasak yerden U dönüşü yaparken motosikletli bir kurye ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan kurye hastaneye kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü olay yerinden kaçtı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sürücü eğitim pistinde zincir bir markette kurye olarak çalışan motosiklet sürücüsü ehliyetsiz bir sürücünün yasak yerden U dönüşü yapması sonucu yaralandı.

Bilim Caddesi üzerinden Orhangazi Caddesi istikametine ilerleyen motosikletli kurye Özgür Akar, eğitim pisti alanında seyir halindeydi. Bu sırada, hafif ticari araç, U dönüşünün yasak olduğu noktadan dönüş yapmak istedi. Aracın direksiyonunda 18 yaşından küçük bir genç, yan koltuğunda ise babası bulunuyordu. Genç sürücü, sol taraftan gelen motosikletliyi fark etmeyerek çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Özgür Akar yola düşerken, araç kontrolünü kaybedip Palmiye Sitesi'nin duvarına çarparak durabildi. Kazanın ardından panikleyen ehliyetsiz sürücü olay yerinden uzaklaştı, babası ise araçta kaldı.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralı kuryeye ilk müdahaleyi yaptı. Özgür Akar, 112 Acil Servis ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde babayla görüştü. Baba, ilk ifadesinde kazayı kendisinin yaptığını söyledi. Ancak çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle, kazayı kullanan kişinin ehliyetsiz oğlu olduğu belirlendi. Bunun üzerine baba gerçeği itiraf ederek oğlunu olay yerine çağırdı.

Trafik ekipleri, kazayla ilgili tutanak tutuldu. Baba ve oğlu ifadeleri alınmak üzere Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kazanın meydana geldiği sürücü eğitim pisti alanı, bölgede yaşayan vatandaşların tepkisini çekiyor. Mahalle sakinleri, aynı noktada neredeyse her iki haftada bir kazanın yaşandığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Bir mahalle sakini, "Burası eğitim alanı olmasına rağmen araçlar burada hız yapıyor, yasak yerden dönüyor. Her seferinde biri yaralanıyor. Artık bu noktaya kalıcı bir çözüm getirilsin." ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
