Mudanya'da Dalgalarla Mücadele Eden Genç Kurtarıldı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde denize giren 20 yaşındaki genç, dalgaların etkisiyle kıyıya çıkamadı. Vatandaşların seferber olmasıyla kurtarılan genç, hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte denize giren bir kişi, dalgalar sebebiyle kıyıya çıkamadı. Gencin suya batıp çıktığını gören vatandaşlar, seferber oldu. Kıyıya çıkarılan genç, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte sıcak havada serinlemek için denize giren 20 yaşındaki genç, rüzgar sebebiyle oluşan dalgaları hesaba katmadı. Kıyaya çıkmak isterken, dalgalar sebebiyle açılan gencin batıp çıktığını gören vatandaşlar seferber oldu. Birkaç kişinin aynı anda atlayarak sudan çıkardığı genç, 112 sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata tutundu.

Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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