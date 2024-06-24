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Mudanya'da Asayiş Uygulamaları Yoğunlaştı

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Polis ekipleri, yaz aylarında halkın güvenliğini sağlamak için Mudanya'da asayiş uygulamalarını arttırdı. Uygulama kapsamında umuma açık eğlence mekanları denetlendi ve çeşitli suçlardan aranan kişiler gözaltına alındı.

Polis ekipleri, halkın güvenliğini sağlamak için yaz aylarında yoğunluğu Mudanya'da asayiş uygulamalarını arttırdı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, uygulamayı 8 tim ve 26 ekip olmak üzere toplamda 120 polis ekibiyle gerçekleştirdi. Umuma açık eğlence mekanlarını denetleyerek 320 kişiye kimlik sorgulaması ve üst araması yaptı. Çeşitli suçlardan adli mercilerce aranmakta olan 2 kişi gözaltına alınırken, denetlenen 40 dan fazla umuma açık eğlence yerinden, 10 iş yerine eksiklikleri sebebiyle işlem tesis edildi.

Vatandaşlar denetimleri memnuniyetle karşılarken, yaz dönemi boyunca nüfus artışının beklendiği Mudanya da emniyet tarafından sıklıkla benzer uygulamalar yapılacağı ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mudanya Güvenlik Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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