Mudanya'da 200 Bin Lira Değerinde Kaçak Gözlük Ele Geçirildi
Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, yaptığı operasyonda 200 bin lira değerinde çeşitli markalarda kaçak güneş gözlüğü ele geçirdi ve kaçak ürünleri getiren bir kişiyi gözaltına aldı.
Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 200 bin lira değerinde çeşitli markalarda kaçak gözlük ele geçirdi.
Ekipler, Türkiye'ye kaçak yollarla güneş gözlüğü getirilerek piyasaya sürüleceğini konusunda aldığı istihbarat çalışması sonrası gerçekleştirdiği operasyonda, paketlenmiş halde 163 adet güneş gözlüğü ele geçirdi. Çeşitli lüks markalara ait 200 bin lira değerinde kaçak gözlüğe el konuldu.
Mudanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak ürünleri getiren B.T.'yi gözaltına aldı. - BURSA