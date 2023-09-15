'Müdafaa Hareketi' adlı sosyal medya hesabına soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Müdafaa Hareketi" sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımla alakalı soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Müdafaa Hareketi" kullanıcı adlı sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer aldı:

"13.09.2023 tarihinde, Müdafaa Hareketi isimli sosyal medya hesabından isimsiz ve imzasız olarak yapılan paylaşımla ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanunu'nun 217. Maddesi çerçevesinde 'Kanunlara uymamaya tahrik' suçundan soruşturma başlatılmıştır. Adı geçen sosyal medya adresinin kullanıcıları, organizatörleri ile tüm bileşenlerinin tespiti için ilgili kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiştir." - ANKARA