Mücevher vurgununda mağduru yaka paça dışarı böyle çıkardılar - Haberler

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Mücevher vurgununda mağduru yaka paça dışarı böyle çıkardılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mücevher vurgununda mağduru yaka paça dışarı böyle çıkardılar Kocaeli'de mücehver mağdurunun dışarı atıldığı anlar kamerada Türkiye genelinde 110 bin kişiyi, 250 milyon lira dolandırıp kayıplara karıştığı iddia edilen mücevher firmasının Kocaeli'deki şubesini vatandaşlar bastı.

Mücevher vurgununda mağduru yaka paça dışarı böyle çıkardılar

Kocaeli'de mücehver mağdurunun dışarı atıldığı anlar kamerada

KOCAELİ - Türkiye genelinde 110 bin kişiyi, 250 milyon lira dolandırıp kayıplara karıştığı iddia edilen mücevher firmasının Kocaeli'deki şubesini vatandaşlar bastı. Vatandaşların görevliler tarafından zorla dışarıya çıkartıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yüksek kar getirdiği iddiasıyla yatırımcılara değerli olduğu belirtilen taşlar satarak, bu taşları alan müşterilere paralar kazandıran bir mücevher firması önce ödemeleri durdurmuş ardından ise şubelerini art arda kapatmıştı. Türkiye genelinde yaklaşık 110 bin kişiyi 250 milyon lira dolandırarak kayıplara karışan firmanın bir çok şubesi önünde mağdurlar toplanarak duruma isyan etmişti. Son olarak firmanın Kocaeli şubesi önüne gelerek mağdur olduğunu belirten bir vatandaş görevliler tarafından yaka paça dışarı çıkartıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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