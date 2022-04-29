MSB: "Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: "Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: "Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/ Ypg'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa