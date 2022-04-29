MSB: "Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz... - Haberler

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MSB: "Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: 'Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz...

MSB: "Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: "Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/ Ypg'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zeytin Dalı, Taciz, YPG, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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