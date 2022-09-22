Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgesine havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale...
3. Sayfa Haberleri
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgesine havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgesine havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA / Sefa Şahin - 3. Sayfa