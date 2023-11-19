MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi."
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MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi.
MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK/ Ypg'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa