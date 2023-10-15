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MSB: Yunanistan sınırında 4'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınırından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 4'ü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınırından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 4'ü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

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