MSB: Yunanistan sınırında 4'ü FETÖ mensubu 5 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınırından yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 4'ü FETÖ mensubu 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.