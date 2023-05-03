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MSB: 'Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı'

MSB: "Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı"

3. Sayfa Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeyen çalışan 12 kişinin yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeyen çalışan 12 kişinin yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadele edildiği belirtilerek, "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin PKK/KCK-PYD/YPG, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Türkiye Suriye 3. Sayfa Haberler

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