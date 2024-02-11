Edirne'de Hudut Birlikleri Tarafından Yakalanan 4 FETÖ Üyesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Edirne'de hudut birlikleri tarafından yakalanan 4 şahsın FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı. Şahısların yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalıştığı belirlendi.
MSB: "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 4 şahıs, Edirne'de görev yapan hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA