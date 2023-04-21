MSB: "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 19 şahıs, Edirne'deki hudut kartallarımız tarafından yakalandı.

MSB: "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 19 şahıs, Edirne'deki hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA