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MSB: 'Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 19 şahıs, Edirne'deki hudut kartallarımız tarafından yakalandı.

MSB: "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 19 şahıs, Edirne'deki hudut kartallarımız tarafından yakalandı.

3. Sayfa Haberleri

MSB: "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 19 şahıs, Edirne'deki hudut kartallarımız tarafından yakalandı.

MSB: "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 19 şahıs, Edirne'deki hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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