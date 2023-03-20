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MSB: "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan'dan ülkemize geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

3. Sayfa Haberleri

MSB: 'Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan'dan ülkemize geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

MSB: "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan'dan ülkemize geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

MSB: "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan'dan ülkemize geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan PKK 3. Sayfa Haberler

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