MSB: "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan'dan ülkemize geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

MSB: "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan'dan ülkemize geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." - ANKARA