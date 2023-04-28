Üye Girişi
Haberi Paylaş
MSB: 'Vatandaşlarımızın ilk grubu TSK'ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkemize getirildi'

MSB: "Vatandaşlarımızın ilk grubu TSK'ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkemize getirildi"

3. Sayfa Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sudan'da mahsur kalan vatandaşların ilk grubunun TSK'ya ait uçaklarla Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sudan'da mahsur kalan vatandaşların ilk grubunun TSK'ya ait uçaklarla Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

MSB, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sudan'da mahsur kalan vatandaşların ilk grubunun TSK'ya ait uçaklarla Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Paylaşımda, "Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın ilk grubu TSK'ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkemize getirildi. Tahliye operasyonumuz tüm vatandaşlarımız yurda ulaştırılıncaya kadar aralıksız devam edecek" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Türkiye Sudan TSK 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title