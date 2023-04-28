MSB: "Vatandaşlarımızı tahliye için Sudan'a giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere bu ülkede bulunan iki adet C-130...

MSB: "Vatandaşlarımızı tahliye için Sudan'a giden ve hafif silah ateşiyle taciz edilen uçağımız da dahil olmak üzere bu ülkede bulunan iki adet C-130 tipi uçağımız emniyetli şekilde Sudan'dan ayrıldı"