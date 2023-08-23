Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtilerek, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 10'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA