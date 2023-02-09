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MSB: "TSK İnsani Yardım Tugayı bir vatandaşımızı daha kurtardı"

3. Sayfa Haberleri

MSB: "TSK İnsani Yardım Tugayı bir vatandaşımızı daha kurtardı" Milli Savunma Bakanlığı, "TSK İnsani Yardım Tugayı bir vatandaşımızı daha kurtardı" dedi.

MSB: "Tsk İnsani Yardım Tugayı bir vatandaşımızı daha kurtardı"

HATAY - Milli Savunma Bakanlığı, "Tsk İnsani Yardım Tugayı bir vatandaşımızı daha kurtardı" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Hatay'da görev yapan TSK İnsani Yardım Tugayı, bir vatandaşımızı daha enkaz altından sağ olarak kurtardı. Dayanışma Vakti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Hatay TSK 3. Sayfa Haberler

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